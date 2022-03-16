İl Emniyet Müdürlüğünce, silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli, İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya'da dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Beş atölye ve 1 depodaki aramalarda, ruhsatsız 24 tabanca ve 2 tüfek, 246 tabanca mermisi, 1074 tabanca üst kapağı, 1086 tabanca namlusu, 572 tabanca alt gövdesi, 245 namlu şapkası, 94 kabza, 23 şarjör, 226 horoz, 255 icra yayı, 100 tetik, 94 mekanizma, 94 namlu yatağı, 1 CNC makinesi, 1 freze tezgahı, 6 tepe matkap, metal ve plastik üzerine yazabilen 1 yazıcı ile tabanca parçaları ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan 44 şüpheliden 20'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.