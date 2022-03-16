Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mart ayı kira artış oranı ne kadar? Mart 2022 kira artış oranı…
Mart 2022 kira artış oranı ne kadar oldu? Kiralara ne kadar zam yapılacak? TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı TÜFE oranlarına göre kira artış oranı belli oldu. Mart 2022’de kira artış oranı yüzde 25,98. Kira artış oranı Mart 2022...
TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.
Kiralara en fazla yüzde 22,58 zam yapılabilecek
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 25,98 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 25,98 oranında zam yapabilecek.
Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.
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