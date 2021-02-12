Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde nitelikli zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 25 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana merkezli 3 ilde nitelikli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir tarım kredi kooperatifinde usulsüz olarak kredi kullandırılarak haksız kazanç sağlandığı ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada 1 milyon lirayı zimmetine geçirdiği değerlendirilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli Düzce ve Mersin'de operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Dolandırıcılık Kaçakçılık
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