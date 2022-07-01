Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) atölye çalışmalarından tıbbi ve aromatik bitki hasadına, eğitim seminerlerinden konserlere birçok etkinliğe ev sahipliği yapan festival, katılımcılarına toprak ve bitkileri tanıma, teknik bilgi ve pratik beceri kazanma imkanı sunuyor.

"Zeytin Çekirdekleri" grubunun konseriyle başlayan açılışta, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça'nın konuşmalarının ardından alanda kurulan stantlar ziyaret edildi.

Yargıtay Onursal Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın da katıldığı açılış sonrası lavanta ve ıtır hasadı yapıldı.

Yücel Yılmaz, BAÇEM bünyesinde her türlü bitkinin fidesi, tohumu, ön araştırması, toprak analizi ile çiftçilere kümeleşmiş eğitim verilen, ekim ve sözleşmeli üretim yapabilecekleri ortamı oluşturduklarını bildirdi.

Yapılan işin çok değerli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Balıkesir coğrafyasında değerli aromatik bitkilerin hepsini üretebiliyoruz. Yani katma değeri ülkeye de şehrimize de bireysel olarak vatandaşın cebine de çok yüksek olacak." dedi.

BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu ise 3 Temmuz'da sona erecek festivalde, Türkiye'nin dört bir yerinden katılan 92 kişinin aromaterapi çarşısında stant açtığını dile getirdi.

Beden, zihin ve ruh sağlığında aromaterapinin konuşulduğu seminerlerle devam eden festivalin ilk günü, 30 kilometrelik bisiklet turu ile son buldu.