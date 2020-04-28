Kaymakam Ali Açıkgöz öncülüğünde, 21 Mart'ta, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Çeşitli meslek grubu ile gönüllü vatandaşlardan oluşturulan ekip, köyleriyle birlikte 24 bin 700 nüfusu bulunan ilçede sokağa çıkamayanlar ile ihtiyaç sahiplerine yardım için gece gündüz çalışıyor.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerinin gruba "Vefalılar" adını verdiklerini söyledi.

65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasından itibaren Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğü olarak bin adet gıda kolisi planlaması yaptıklarını anlatan Açıkgöz, "Sayın vekilimiz Murat Demir ile başlayan, iş adamlarımızla devam eden ve Cide Dernekler Federasyonu'nun desteğiyle daha da güçlenen bu girişimimizde, kısa sürede 10 bin gıda kolisi hedefini ortaya koymak nasip oldu. Geride bıraktığımız bir aylık süreçte Cide'de 65 yaş kısıtlaması sebebiyle evinden çıkamayan yaşlılarımız ve ulaşamadığımız muhtaç hane kalmadı." dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun faaliyetleri kapsamında son olarak 64 köye gıda kolisi dağıttıklarını vurgulayan Açıkgöz, "Bu dağıtımla birlikte koli sayımız 5 bin adedin üzerine çıktı. Ramazan sebebiyle muhtaç hanelerimize tekrar ziyaretler gerçekleştirmeye başladık. Son yapılan dağıtımda 440 haneye 500 gıda kolisi ve 640 paket kıyma dağıtımı yaptık." diye konuştu.

Açıkgöz, kolilerin dağıtımlarında görev alanlara teşekkür ederek, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.