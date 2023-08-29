2023 GSB yurt başvurusu nasıl yapılır? GSB yurt başvurusu son gün ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvurularının başladığını duyurdu.

950 bin yatak kapasitesiyle hizmet verileceğini vurgulayan Bakan Bak, "Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek. Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek. Bu yıl öncelik grubumuza evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencilerimizi de ekledik." dedi.

e-Devlet GSB yurt başvurusu nasıl yapılır?

2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. Yurt başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden yurt başvurularını gerçekleştirebilecek.

e-Devlet GSB yurt başvurusu için tıklayınız.