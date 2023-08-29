Açık 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.08.2023 10:23

2023 GSB yurt başvurusu nasıl yapılır? GSB yurt başvurusu son gün ne zaman?

GSB yurt başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. GSB yurt başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet GSB yurt başvurusu...

2023 GSB yurt başvurusu nasıl yapılır? GSB yurt başvurusu son gün ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvurularının başladığını duyurdu.

950 bin yatak kapasitesiyle hizmet verileceğini vurgulayan Bakan Bak, "Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek. Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek. Bu yıl öncelik grubumuza evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencilerimizi de ekledik." dedi.

e-Devlet GSB yurt başvurusu nasıl yapılır?

2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. Yurt başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden yurt başvurularını gerçekleştirebilecek.

e-Devlet GSB yurt başvurusu için tıklayınız.

Sıradaki Haber
Zonguldak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
Tekirdağ'da 150 litre sahte içkiye el koyuldu
11:52
Kars'ta bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk öldü
11:51
DSÖ Pakistan'a seyahat kısıtlamasını 3 ay uzattı
11:48
Rekabet Kurulu'ndan 14 firmaya soruşturma
11:47
Rize-Artvin Havalimanı'na ikinci aletli iniş sistemi
11:50
BDDK'nın konut kredileriyla ilgili sektör temsilcilerinden değerlendirme
Orta Cava'da kuraklık nedeniyle orman yangını tehlikesi güçleniyor
Orta Cava'da kuraklık nedeniyle orman yangını tehlikesi güçleniyor
FOTO FOKUS
Diyarbakır'daki İtalyan köyünün hikayesi
Diyarbakır'daki İtalyan köyünün hikayesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ