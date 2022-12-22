Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
2022 TUS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? 2022 TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. 2022 TUS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? 2022 TUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama...
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 5-12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022-TUS 2. dönem ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
2022 TUS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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