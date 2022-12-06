Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte 2022 yılı temmuz ayı sonrası için geçerli olacak asgari ücreti açıklamıştı.

2022 Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

[Grafik: Şeyma Özkaynak/ TRT Haber]

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.