Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde aranması bulunan 9 hükümlü yakalandı
Kocaeli'nde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda haklarında çeşitli suçlardan, değişen oranlarda hapis cezası bulunan S.G, G.A, S.S, S.G, E.E, H.T, A.A, O.K. ile U.E. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kocaeli
Sıradaki Haber
2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret için ilk toplantı yarın...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz