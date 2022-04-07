Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 13:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları 2-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?
AÖF bahar dönemi ara sınavları geçtiğimiz hafta sonunda dört oturumda tamamlandı.
Türkiye'de 81 il ve KKTC'deki sınav merkezlerinde yapılan söz konusu sınavın sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek.
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.
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