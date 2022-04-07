Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli yağışın öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere etkili olacağını ve saat 20.00'ye kadar devam edeceğini duyurdu.

'Sarı' kodlu uyarıda, "bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul’da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Yurdun doğusunda, Suriye üzerinden gelen toz taşınımının görülmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 35 il için 'sarı', 7 il için 'turuncu' uyarıda bulundu.

Yetkililer, yağış alan bölgelerde yaşanabilecek su baskını gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunmasını istedi.