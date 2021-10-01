ÖSYM, 2021 YKS ek yerleştime sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

2021 YKS ek yerleştirme sonuçlarına nasıl ulaşılır?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebiliyorlar.

2021 YKS ek yerleştime sonuçları için tıklayınız.

YKS ek yerleştirme kayıtları 4-7 Ekim

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.