Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi de ele alınacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.
Sıradaki Haber
Malatya'da 181 parça tarihi eser ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz