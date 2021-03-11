Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
2021 TUS ve 2021 STS giriş belgelerine nasıl erişilir? TUS ve STS giriş belgeleri erişime açıldı...
TUS giriş belgesi nasıl sorgulanır? STS giriş belgesi erişime açıldı. 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci dönem giriş belgeleri erişime açıldı. 2021 TUS giriş belgesi... 2021 STS giriş belgesi...
21 Mart'taki 2021-TUS ile 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci dönem adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
2021 TUS ve 2021 STS giriş belgesine nasıl ulaşılır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan, adaylar, Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları için saat 10.00, 2021-TUS birinci dönem Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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