Milli Eğitim Bakanlığı 2021 Mart ayı Sözleşmeli Öğretmen atama takvimini değiştirdi.

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

20 bin öğretmen ataması tercihleri 29 Ağustos -2 Eylül arasında yapılacak. Sonuçlar 3 Eylül’de açıklanacak.

Bakanlık 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ile ilgili takvimde değişiklik yaptı.

Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29 Eylül- 2 Ağustos arasında yapılacak.

Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.