Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2021 öğretmen atama takvimi değişti...
Milli Eğitim Bakanlığı 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ile ilgili takvimde değişiklik yaptı. 2021 sözleşmeli öğretmen ataması tercihleri ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması ne zaman? Atama takvimi 2021...
Milli Eğitim Bakanlığı 2021 Mart ayı Sözleşmeli Öğretmen atama takvimini değiştirdi.
20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
20 bin öğretmen ataması tercihleri 29 Ağustos -2 Eylül arasında yapılacak. Sonuçlar 3 Eylül’de açıklanacak.
Bakanlık 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ile ilgili takvimde değişiklik yaptı.
Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29 Eylül- 2 Ağustos arasında yapılacak.
Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.
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