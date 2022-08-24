UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Gladyatörler Şehri" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da 1977'de başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.

Helenistik, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte, yılın 12 ayı süren kazılarda her yıl birbirinden kıymetli eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

Sratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden Stratonikeia'nın, Anadolu'nun yerli halkı Karialılar ve Leleglere ait bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

"Restorasyon çalışmalarını tamamlıyoruz"

Yürütülen çalışmalarda bir çok yapının ortaya çıkarılmasıyla tarihin canlandırıldığını anlatan Söğüt, bu yıl kentin 2 bin 200 yıl öncesine tarihlenen kanalizasyon sisteminin de gün ışığına çıkarılmasının heyecan verici bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Kuzey Şehir Caddesi'nde yürütülen çalışmalarla kente gelen ziyaretçilerin Osmanlı, Cumhuriyet, Beylikler, Helenistik, Roma, Bizans gibi dönemlerini aynı anda yaşayabildiğine değinen Söğüt, bu çalışmanın benzerini Batı Caddesi'nde de yürüttüklerini söyledi.

Söğüt, "10 metre genişliğinde. Helenistik ve Bizans döneminde kullanılan ve Roma döneminde aktif olarak hizmet veren bir caddeyi açığa çıkarmıştık. Şimdi bu caddenin ortasında devam eden yaklaşık 70 santimetre genişliğinde bir metre derinliğindeki kanalizasyon sistemini gün yüzüne çıkardık. Buranın konservasyon ve restorasyon çalışmalarını tamamlıyoruz" dedi.

"2 bin 200 yıllık ve halen de çalışıyor"

Batı Cadde'nin 10 metre genişliğinde olması nedeniyle kentin en geniş caddesi olduğunu vurgulayan Söğüt, şöyle konuştu:

"Biz hiç bir dönemde buraya araç girişinin olmadığını tespit ettik. Burası sadece insanların yürüdüğü bir caddeydi. Bizim yüzeyde gördüğümüz cadde Helenistik dönemde en az 2 bin 200 yıl önce burada var olan caddelerden birisi. Batı Cadde'deki kanalizasyon hala daha günümüzde çalışıyor. Burada biriken suların dışarıya atıldığını tespit etmiş durumdayız. Bundan sonra da kullanılmaya devam edecek. Bu sistem en az 2 bin 200 yıllık ve günümüze ulaşması inanılmaz bir duygu. Halen de çalışıyor. Tarihi evreleri boyunca günümüze kadarki süre içerisinde yapılan kanalizasyonların aktif olarak çalıştıklarını ve halen günümüzde suların taşınması ve aktarılmasında kullanılması bizi mutlu ediyor."