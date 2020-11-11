Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
1'i gri kategoride aranan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Mardin'de polis ekiplerince yapılan ikna çalışmasıyla 1'i gri kategoride aranan 2 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna çalışmaları sürdürülüyor.
Ekipler, 1'i İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 2 PKK'lı teröristin teslim olmalarını sağladı.
İkna edilen teröristler, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na giderek, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:09
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