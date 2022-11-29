Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 19:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta, hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, "hırsızlık" suçundan 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.H'nin kent merkezinde saklandığını tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda İ.H. yakalandı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Kahramanmaraş
Son Haberler
- 20:20
- 20:16
- 20:09
- 20:00
- 19:48
Sıradaki Haber
Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçiyor? Sözleşmeli personelin kadroya geçiş şartları neler?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz