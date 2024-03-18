150 yıllık ağacın gövdesine ev yaptı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, çay eksperliğinden emekli olduktan sonra hobi olarak inşaat işleriyle uğraşmaya başladı.

Uzunhasanoğlu, Çınarlı köyündeki arazisinde yer alan 150 yıllık gürgen ağacını görünce gövdesinde bir kamelya yapmaya karar verdi.

İnşaat işlerine başlayan Uzunhasanoğlu, ahşaptan yaptığı kamelya gözüne küçük gelince büyütmek için kolları sıvadı.

Hiçbir ustanın yardımı olmadan kendi elleriyle 110 metrekarelik 2 odalı ev ortaya çıktı.

2 katlı evin alt katında salon ve mutfak bulunurken, üst katında ise 2 oda bulunuyor. Uzunhasanoğlu’nun yaptığı ev görenleri hayrete düşürüyor.