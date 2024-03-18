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Güncel
İHA 18.03.2024 10:41

150 yıllık ağacın gövdesine ev yaptı

Rizeli 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, 150 yıllık ağacın gövdesine ev yaptı.

150 yıllık ağacın gövdesine ev yaptı
[Fotograf: İHA]

Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, çay eksperliğinden emekli olduktan sonra hobi olarak inşaat işleriyle uğraşmaya başladı.

Uzunhasanoğlu, Çınarlı köyündeki arazisinde yer alan 150 yıllık gürgen ağacını görünce gövdesinde bir kamelya yapmaya karar verdi.

150 yıllık ağacın gövdesine ev yaptı

İnşaat işlerine başlayan Uzunhasanoğlu, ahşaptan yaptığı kamelya gözüne küçük gelince büyütmek için kolları sıvadı.

Hiçbir ustanın yardımı olmadan kendi elleriyle 110 metrekarelik 2 odalı ev ortaya çıktı.

150 yıllık ağacın gövdesine ev yaptı

2 katlı evin alt katında salon ve mutfak bulunurken, üst katında ise 2 oda bulunuyor. Uzunhasanoğlu’nun yaptığı ev görenleri hayrete düşürüyor.

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