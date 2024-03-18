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Güncel
İHA 18.03.2024 10:51

Aç kalan güvercinleri esnaf ve vatandaş besliyor

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum’da esnaf ve vatandaşlar, kış mevsimi boyunca her sabah yem bulamayan güvercinleri besliyor.

Aç kalan güvercinleri esnaf ve vatandaş besliyor
[Fotograf: İHA]

Doğu Anadolu'da şehirleri beyaza bürüyen kar yağışlarının ardından etkili olan soğuk hava mevsim boyunca hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum’da olumsuz hava şartları vatandaşların yanı sıra yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Aç kalan güvercinleri esnaf ve vatandaş besliyor

Erzurum'da özellikle kırsalda karın hala kalkmaması nedeniyle ve soğuk yüzünden yiyecek bulmakta güçlük çeken ve donma tehlikesi geçiren güvercinlerin imdadına ise esnaf ve hayırsever vatandaşlar yetişiyor.

Aç kalan güvercinleri esnaf ve vatandaş besliyor

Birçok esnaf, kendisine yakın alanlarda güvercinleri her sabah kilolarca buğday ve arpayla besliyor.

Erzurum’un merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde yıllardan beridir esnaflık yapan Zeki İş, babasından kalan bir miras gibi kışın her sabah güvercin ve serçelere yem verdiğini söyledi.

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