İnsanlık tarihi kadar eski bir meslek olan çiftçiler hem geniş insan topluluklarının ihtiyaç duyduğu gıdayı üreten hem de doğayla iç içe yaşama şansı bulan insanlar. Tarım ürünlerinden hayvancılığa, su ürünlerinden kümes hayvancılığına kadar birçok kolu bulunan çiftçiler, Türkiye Ziraat Odaları Birliği çatısı altında temsil ediliyor. Dünyada ise Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu, üst çatı kuruluş olarak kabul ediliyor. Uluslararası federasyon 14 Mayıs 1984 tarihinde kurulmuştu. O tarihten bugüne kadar kuruluşa üye tüm ülkelerde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor.

Önemi Giderek Artıyor

Covid19 küresel salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı sonrasında, dünyada gıda tedarikinin ne kadar önemli olduğu yeniden görüldü. Bazı karamsar senaryolarda “gelecekte gıda savaşları yaşanabileceği” iddia edilirken, özellikle gelişmiş ülkelerde çiftçiliğe giderek daha fazla yatırım yapıldığı biliniyor. Özellikle yüksek nüfusa sahip ülkelerde bu nedenle tarım arazileri özenle korunurken, çiftçilik de çeşitli desteklerle güçlendiriliyor. Çin ve ABD en yüksek çiftçi sayılarına ve en yüksek üretime sahip ülkelerin başında geliyor.

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2 Milyondan Fazla Kayıtlı Çiftçi Var

Türkiye’de de çiftçilik önemli kabul edilen meslekler arasında. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren çiftçilere dönük yatırımlar ve geliştirme çalışmaları hız kesmedi. Cumhuriyetin ilk yıllarında çiftçiyi güçlendirmek adına yapılan modernleşme çalışmaları Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başladı. Ankara’da kurulan Orman Çiftliği ile çiftlere model oluşturuldu.

Bugün, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 2 milyon 200 bin civarında çiftçi bulunuyor. Gerçekte ise bu sayının 10 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca amatör olarak çiftçilikle uğraşan vatandaşlar da bulunuyor. Kayıtlı çiftçilerin 290 binden fazlasının kadın çiftçiler olması ise dikkat çekiyor.

İyi Tarım Uygulamalarına İlgi

Son yıllarda gittikçe daha fazla gelişen ‘İyi Tarım Uygulamaları’ konusuna da ilgi artıyor. BM gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından “tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler" olarak tanımlanan uygulamaya 2022 yılında 70 ilde 9 bin 570 üretici katıldı ve 206 bin 893 hektar alanda 5 milyon 336 bin ton tarımsal üretim gerçekleştirildi. Bin 431 işletme 271 milyondan fazla tavuk, 89 milyondan fazla yumurta ve 7 buçuk milyona yakın hindi üretimi yaptı. 15 işletme 37 binden fazla büyükbaş hayvan, 4 işletme ise 2 bin büyükbaş hayvanla uygulamaya katıldı. Su ürünlerinde İyi Tarım Uygulamaları kapsamında 6 firmanın üretimi ise 23 bin 450 ton oldu. Gelecekte İyi Tarım Uygulamaları'nın daha fazla tüketici ilgisi nedeniyle yoğunlaşması bekleniyor.