Sağlık Bakanlığı 14 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 204 bin 289 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 29 bin 617. Bugünkü hasta sayısı 5 bin 64 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 28 bin 164.

Son 24 saatte 229 hasta vefat etti, 28 bin 164 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 5, toplam hasta sayısı 1 milyon 866 bin 345, toplam vefat sayısı 16 bin 646, toplam ağır hasta sayısı 5980, hastalarda zatüre oranı %2.9, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 631 bin 944 oldu.