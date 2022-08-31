Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, hazırlanan projeyle ilçedeki kötü görüntünün giderileceğini söyledi.

Manca köyü yolu üzerindeki evsel atıkların atıldığı 19 dönümlük çöplük alanı boşaltacaklarını vurgulayan Selimoğlu, bu alanın kurulacak tesisle özellikle kış aylarında rüzgarla çevreye dağılan çöplerin kirli görüntüsünden temizlenmiş olacağını anlattı.

"Tesisten çıkan çamur enerjiye dönüşecek"

Yaklaşık 3 aydır çöp depolama alanına yeni atık dökülmediğine dikkat çeken Selimoğlu, çöplerin kent merkezindeki katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisine gönderildiğini söyledi.

Fatih Selimoğlu, "Karamanlı ilçesinde özel bir firmaya ait biyogaz tesisi var. İlçemizde hayvansal atıklardan enerji üreten tesis, yapacağımız atık su arıtma tesisinden çıkan çamuru enerji üretiminde kullanabiliyor. Biz de tesisin çamurunu o tesise vereceğiz. Arıtılan su tarım arazilerinin sulanmasında kullanılacak, atık çamur da enerjiye dönüşecek" dedi.