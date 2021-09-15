Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
1. Ordu Komutanı Korgeneral Yeni, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile 1. Ordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Kemal Yeni, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Korgeneral Yeni'ye görevinde başarı diledi.
Korgeneral Yeni'de Canalp'e teşekkür etti. Canalp, Yeni'ye ziyaretin anısına Selimiye Camisi tablosu hediye etti.
Yeni'ye ziyaretinde 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan da eşlik etti.
Etiketler: Edirne
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