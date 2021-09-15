İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı, Çankırı'ya geldi.

İsmail Hakkı Karadayı İlkokulu bahçesindeki tırda, jandarma ekiplerince öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.

Eğitimin ardından öğrencilere alanda kurulan trafik uyarı levhaları ve ışıklarının yer aldığı parkurda, akülü arabalarla trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Öte yandan yine bir tırda yer alan emniyet kemeri simülasyon aracında vatandaşlar kaza anında yaşananları deneyimledi.

Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı'nı ziyaret eden Vali Abdullah Ayaz da emniyet kemeri simülasyon aracına binerek kaza anında yaşanabilecekleri test etti.

Ayaz, yaptığı açıklamada, yeni nesilde trafik bilinci oluşturmanın en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Her yıl çok sayıda vatandaşın trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirten Ayaz, "Bunların yaşanmaması, tekrar etmemesi için de gerçekten bilinçli araç kullanımı, özellikle emniyet kemeri kullanımı ve hız kurallarına uyulması şart. Yeni nesilde de inşallah bu bilinci oluşturacağız. Bu eğitim öğretim yılı boyunca da bir eğitim takvimimiz ve planlamamız olacak tüm okullarımızda. İnşallah kazasız belasız günler geçiririz." diye konuştu.

Programa İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Mutlu Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.