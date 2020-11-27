Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 05:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.
Merkez Bankası tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ ile, Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz 1 ay ve 3 aya kadar yüzde 6, vadeli hesaplar için 6 aya kadar yüzde 4'e olarak belirlendi.
Yabancı para zorunlu karşılık oranı ise vadesiz 1 yıla kadar yüzde 19, vadeli hesaplarda yüzde 13 oldu.
Etiketler: Bankacılık Merkez Bankası Resmi Gazete
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