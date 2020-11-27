Merkez Bankası tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile, Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz 1 ay ve 3 aya kadar yüzde 6, vadeli hesaplar için 6 aya kadar yüzde 4'e olarak belirlendi.

Yabancı para zorunlu karşılık oranı ise vadesiz 1 yıla kadar yüzde 19, vadeli hesaplarda yüzde 13 oldu.