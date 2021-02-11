AVM ve zincir marketlerin kurulmasında ve satışı yapılacak ürünlerde değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak düzenleme görüşe açıldı.

Düzenlemeye göre, bir yere market açılırken nüfus yoğunluğu dikkate alınacak. Zincir marketlerle bakkal, büfe ve market arasında en az 200 metre mesafe aranacak.

Brüt iş yeri alanı 200 metreden fazla olmayacak.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Taslakta alışveriş merkezleriyle ilgili düzenlemeler de var.

Düzenlemeyle birlikte alışveriş merkezleri arasında mesafe şartı aranacak. 2 alışveriş merkezi arasında kapıdan kapıya en az 5 bin metre mesafe olacak

Hazırlanan bir diğer taslağa göre zincir gıda marketlerinde sigara, mobilya, cep telefonu ile elektronik ve beyaz eşya satılamayacak.

Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir marketler pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.

Raflarının yüzde 1’i, coğrafi işaretli ürünlere ayrılacak.

Düzenleme ile zincir mağazaların geleneksel perakende işletmelere olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor.