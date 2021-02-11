Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 2020’nin ocak-kasım döneminde yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye’deki doğrudan yatırımlarının tutarı 4 milyar 642 milyon doları buldu.

İtalya ilk sırada yer aldı

Doğrudan yabancı yatırımda 3 milyar 285 milyon dolarla ilk sırada Avrupa yer alırken, ülkelere göre dağılımda ilk sırada 970 milyon dolarla İtalya yer aldı.

İtalyan yatırımcılar 2019 yılında 94 milyon yatırım seviyesiyle 12’nci sırada yer almıştı.

İtalya’dan sonra Türkiye’de en çok yatırım yapan ülkeler 769 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 491 milyon dolarla Hollanda oldu.

Bilgi ve iletişim sektörü en çok ilgiyi gördü

Bilgi ve iletişim sektörü, 1 milyar 290 milyon dolarlık yatırımla yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği sektör oldu.

Bu dönemde en çok yatırım yapılan diğer sektörler ise 1 milyar 147 milyon dolarla finans ve sigorta faaliyetleri, 842 milyon dolarla imalat sektörü, 400 milyon dolarla toptan ve perakende ticaret sektörü oldu.

Yabancı yatırımcıların 2019 yılında en çok yatırım yaptıkları sektörler ise sırasıyla imalat, finans ve sigorta, toptan ve perakende ticaret olmuştu.