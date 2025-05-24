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Ekonomi
TRT Haber 24.05.2025 12:58

Zehir tacirlerine dev operasyon: 2 milyar lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 2 milyar 73 milyon lira olan 691 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Zehir tacirlerine dev operasyon: 2 milyar lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda, yasa dışı uyuşturucu madde ticareti ile mücadele faaliyetleri kapsamında, ülkemize giriş yapmak üzere Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı’na gelen transit yük taşıyan bir tır riskli olarak değerlendirildi.

Araçta yapılan X-Ray kontrolünün ardından narkotik dedektör köpeğimiz Faça’nın da katılımı ile detaylı aramaya geçildi.

Yapılan kontroller neticesinde yasal yük içerisine gizlenmiş halde ele 691 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 73 milyon TL olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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