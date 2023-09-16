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Ekonomi
TRT Haber 16.09.2023 13:02

Yusufeli Barajı'nda türbinler enerji üretimi için dönüyor

Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik enerjisi üretimi için gerçekleştirilen ıslak testler kapsamındaki ilk türbin döndürme işlemi başlatıldı.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimi için geri sayım başladı.

Bu kapsamda, barajda ıslak testler devam ediyor.

Yusufeli Barajı'nda türbinler enerji üretimi için dönüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik enerjisi üretimi için gerçekleştirilen testler kapsamındaki ilk türbin döndürme işlemini başlattıklarını kaydetti.

Yusufeli Barajı'nda türbinler enerji üretimi için dönüyor

Yumaklı, "Mühendislerimiz test denemelerini titizlikle takip ediyor. Dünyanın 5'inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor" dedi.

Kontrollü su tutma işlemi devam ediyor

22 Kasım 2022 tarihinde su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı'nda kontrollü su tutma işlemi devam ediyor.

Yusufeli Barajı'nda türbinler enerji üretimi için dönüyor

15 Eylül 2023 itibarıyla Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 699,12 kotuna, su yüksekliği 195,62 metreye ve depolanan su miktarı ise 1 milyar 697 milyon metreküpe ulaştı.

Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla birlikte Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 oranında artacak ve 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

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