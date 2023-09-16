Yusufeli Barajı'nda türbinler enerji üretimi için dönüyor

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimi için geri sayım başladı.

Bu kapsamda, barajda ıslak testler devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik enerjisi üretimi için gerçekleştirilen testler kapsamındaki ilk türbin döndürme işlemini başlattıklarını kaydetti.

Yumaklı, "Mühendislerimiz test denemelerini titizlikle takip ediyor. Dünyanın 5'inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor" dedi.

Kontrollü su tutma işlemi devam ediyor

22 Kasım 2022 tarihinde su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı'nda kontrollü su tutma işlemi devam ediyor.

15 Eylül 2023 itibarıyla Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 699,12 kotuna, su yüksekliği 195,62 metreye ve depolanan su miktarı ise 1 milyar 697 milyon metreküpe ulaştı.

Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla birlikte Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 oranında artacak ve 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.