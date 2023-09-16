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Ekonomi
TRT Haber 16.09.2023 11:55

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için eylül ayı içerisinde 579 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldı.

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunun altını çizdi.

Göktaş, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti.

Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçladıklarını kaydetti.

"Aileleri yalnız bırakmıyoruz"

Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir şekilde kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonu anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, “Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. Bu doğrultuda SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Eylül 2023 ödemesi olarak toplam 579 milyon TL yatırdık” dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Ödemesi
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