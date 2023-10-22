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Ekonomi
DHA 22.10.2023 15:49

Yusufeli Barajı Ocak ayında elektrik üretimine başlayacak

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'de, su yüksekliği 701,78 metreye, depolanan su miktarı ise 1 milyar 794 milyon metreküpe ulaştı. Ocak ayı itibarıyla tamamen elektrik üretimine başlayacak.

Yusufeli Barajı Ocak ayında elektrik üretimine başlayacak
[Fotograf: DHA]

Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı.

Ekonomiye yıllık 6 milyar lira katma değer sağlanacak

Barajı havzasında su yüksekliği 701,78 metreye, depolanan su miktarı ise 1 milyar 794 milyon metreküpe ulaştı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 711 metreyi geçmesiyle elektrik üretimine başlanması hedefleniyor.

Barajın, üreteceği enerji ile Türkiye ekonomisine yıllık 6 milyar lira katma değer sağlaması öngörülüyor.

Yusufeli Barajı Ocak ayında elektrik üretimine başlayacak

Artvin Çoruh Üniversitesi ile Yusufeli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 3'üncü Yusufeli Sempozyumu'na katılan bilim insanları da bölgeye gelerek Yusufeli Barajı'nı inceledi. Yusufeli Barajı'nı yakından gören Sütçü İmam Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yılmaz Irmak, "Çok güzel inşa edilmiş. İnşa eden mühendislerimize ve çalışanlara yine Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ederim. Devletimin ne kadar büyük ve milletimizin ne kadar güçlü olduğuna burada şahit oldum" dedi.

"Böyle büyük yapıları gerçekleştirmek zor"

Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Sağlam şöyle konuştu:

`Barajın inşasını basından takip ediyorduk. Yakından görünce ülkemizin geldiği mühendislik noktasında hepimiz gurur duyuyoruz. Hem ülkemiz hem Yusufeli hem Artvin açısından gurur verici. Böyle büyük yapıları gerçekleştirmek zor ve zahmetli. Uzun yılların tecrübe ve bilgisini gerektiriyor. Türkiye bu noktaya vardı, son derece önemli bir aşamaydı ve bunu geçtik. Bundan sonra çok daha büyük projelerde ülkemiz mühendisleri çok daha başarılı olacak` diye konuştu. Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Songül Çakmakçı da barajın görkeminden etkilendiğini aktararak, `Barajın çok büyük ve muhteşem olduğunu tahmin ediyordum ama gelip, gördükten sonra devletimizin büyüklüğünü ve Türk mühendislerinin harikası olduğunu görerek, gurur duydum."

"Su suporları merkezi olabilir"

Yusufeli Barajı'nın su sporları yapılmaya imkan vereceğini kaydeden Karabük Üniversitesi'nden Dr. Mehmet Parlak da şu ifadelere yer verdi:

"Büyüleyici bir yapının ülkemize kazandırılmış olması, bir vatandaş olarak bizi mutlu etti. Ülkemizin gücü ve bağımsızlık göstergesi, diyebiliriz. Enerji bağımlılığını indiren unsurlardan biri oldu. Su sporlarıyla ilgili burası ileride bir merkez olabilir. Baraj rezervuarı buna oldukça müsait. Kano, kürek gibi branşlarla buralara yeni tesisler kazandırılabilir ve ülkemizin spor alanında da gelişmesine katkı sağlayabilir."

"10 metre daha dolması gerekiyor"

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ise "Barajın su doluluk oranı olarak 711 kotuna kadar dolması gerekiyor. Şu an 701 metreyi aştı. 10 metre daha dolması gerekiyor. Tek türbinin ıslak testleri yapılıyor, elektrik üretmeye başladı. Önümüzdeki aylarda diğer türbinleri de devreye girerek, ülkemizin enerjisine katkı verecek. Bundan dolayı mutluyuz. Ocak ayı itibarıyla tamamen elektrik üretimine başlayacak. Elektrik etüt dairemize burası devredilecek" dedi. 

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