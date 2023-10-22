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Ekonomi
AA 22.10.2023 14:48

Kruvaziyer yolcu sayısı 1 milyonu aştı

Türkiye'deki limanları ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,1 artarak 1 milyon 97 bin 175'e ulaştı.

Kruvaziyer yolcu sayısı 1 milyonu aştı
[Fotograf: AA]

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, kruvaziyer turları turizm sektörünün gözdesi olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, ocak-eylül döneminde, ülkedeki limanları ziyaret eden kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,5 artarak 752'den 876'ya çıktı. Aynı dönemde bu gemilerle seyahat eden yolcu sayısı da yüzde 54,1 yükselerek, 711 bin 813'ten 1 milyon 97 bin 175'e ulaştı.

Limanlara göre ziyaretçi sayısı

Veriler, limanları ziyaret eden yolcular açısından değerlendirildiğinde, Kuşadası Limanı'na gelen yolcu sayısı bu yılın 9 ayında geçen yılın dönemine göre yüzde 66 arttı ve 603 bin 876'ya çıktı.

İstanbul'a gelen kruvaziyer yolcu da söz konusu dönemde, yüzde 48,5 yükselişle 261 bin 88 oldu. Bodrum'u 70 bin 651, Çeşme'yi 50 bin 898, Antalya'yı 19 bin 363 kruvaziyer ile gelen turist ziyaret etti. Diğer limanları ziyaret eden toplam yolcu sayısı da 91 bin 299 olarak kayıtlara geçti.

"İsrail'i rotasına alan operatörler turlarını iptal etti"

Turizm İletişim Uzmanı Sarp Özkar, kruvaziyer turizmde son yıllarda dikkat çekici bir artış yaşandığını belirterek, bu yıl 1,5 milyon yolcu hedefine ulaşılabileceğini söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasının sektöre etkilerine de değinen Özkar, Türkiye'de İsrail'i rotasına alan tur operatörlerinin mevcut tur ve kontenjanlarını iptal ettiklerini dile getirdi. Özkar, "Tur operatörü yöneticileri, bu koşulda İsrail'e insanların gitmeyeceğini bilmelerinden ziyade soykırıma varan sivillere yönelik saldırılara bir tepkinin sonucu olarak turlarını iptal etmeyi tercih ettiler" dedi.

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