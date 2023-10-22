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Ekonomi
AA 22.10.2023 12:51

Yerli üretim ZİHA'lar tarımda verimi artırıp tasarruf sağlıyor

Zirai insansız hava araçlarıyla (ZİHA) çiftçiler iş gücü ve zamandan tasarruf sağlıyor. Yüzde 100 yerli yazılımla üretilen ZİHA'lar tarımsal faaliyetlerde zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlarken birim alanda verimliliği de artırıyor.

Yerli üretim ZİHA'lar tarımda verimi artırıp tasarruf sağlıyor
[Fotograf: AA]

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen 8. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda, çiftçilere kolaylık sağlayan ZİHA'lar da tanıtıldı.

Yüzde 100 yerli yazılımla üretilen ZİHA'lar tarımsal faaliyetlerde zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlarken birim alanda verimliliği de artırıyor.

İthal ürünlere göre hem uygun fiyat hem de yedek parça temininde kolaylık sağlayan yerli ürünlerle çiftçiler tohumlama, gübreleme ve ilaçlama yapabiliyor.

ZİHA geliştiren bir firmanın Genel Müdürü Başak Demir, ZİHA'ları Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesindeki Samsun Teknopark'ta projelendirdiklerini söyledi.

Yerli üretim ZİHA'lar tarımda verimi artırıp tasarruf sağlıyor

Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescilini aldıklarını belirten Demir, "Türkiye'de zirai amaçla yapılmış en büyük kapasiteli hava aracını geliştirdik. Yerlilik oranımız yüzde 75 ama bu oran artmaya devam ediyor. Hem otonom yazılım yerli hem de görüntüleme teknolojisi yüzde 100 yerli olarak geliştiriliyor. Bu projeyi KOSGEB desteğiyle hayata geçirdik." dedi.

İnsansız hava araçlarının çeltik üretiminde kullanımının da gittikçe arttığına işaret eden Demir, şöyle devam etti:

"Kapasitesi en büyük olan 50 litrelik dronumuzla bir kalkışta 22 dönüm arazi ilaçlanabiliyor, 15 dakika havada kalabiliyor. Sudan ve ilaçtan yüzde 60 tasarruf etmiş oluyoruz. Klasik traktörlerle ilaçlama ve gübrelemede teker izinden kaynaklı yüzde 6 verim kaybı yaşanıyor. Bunun önüne geçmiş oluyoruz."

Yerli üretim ZİHA'lar tarımda verimi artırıp tasarruf sağlıyor

Zirai dronlar sayesinde gerektiği kadar zirai ilacı ürünle buluşturduklarını, bu sayede verimi artırırken doğanın da daha az kirletildiğini dile getiren Demir, "Her coğrafyaya ve üretilen ürüne göre kapasitesi değişiklik gösteren insansız hava araçları bulunuyor. İç Anadolu'da 18, Karadeniz'de 50, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 30 litrelik dronlar tercih ediliyor." diye konuştu.

Demir, şunları kaydetti:

"Dron kullanılarak ekilen çeltikte yüzde 30 verim artışı var. Buğdayda da aynı oranda verim alıyoruz. Hem zamandan hem maddiyattan hem de işçinin yapacağı çalışmanın daha kısa sürede bitmesinden kaynaklı tasarruf var. Hem ekonomik hem de ergonomik açıdan çok büyük avantajlara sahip geliştirdiğimiz insansız hava araçları. Bu sebepten dolayı bu ürüne talep artmaya devam ediyor."

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