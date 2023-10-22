Bafra Ovası'nda kırmızılahanada 200 bin ton üzeri rekolte bekleniyor

Türkiye'nin verimli ovalarından Samsun'daki Bafra Ovası'nda erkenci kışlık sebze hasadına başlandı.

Ovada hasadına başlanan kışlık sebzelerden biri de kırmızılahana. Bafra Ovası'nda 25 bin dekar alana ekilen kırmızılahanada bu yıl 200 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Ovası'nın yazlık sebze ve kışlık sebzede Türkiye'de lider durumda olduğunu ifade etti.

Ovada, 2023 yılında yazlık sebze üretiminde verimin yüksek olduğuna işaret eden Tosuner. "Bafra Ovası'nda geçen sene kışlık sebzede 100 bin dekar alana ekim yapıldı. Bu yıl ise 95 bin dekar alan ile 105 bin dekar arasında kışlık sebze ekiminin olmasını bekliyoruz." dedi.

"Kışlık sebze üretiminde artış bekliyoruz"

Çeltik hasadının yapıldığı yere ekilen kışlık sebzelerden ikinci bir ürün alındığını anlatan Tosuner, "Bu sebeple kışlık sebze üretiminde artış bekliyoruz. Karnahabar, brokoli, hibrit lahana, ıspanak ve pırasa üzerine ekimler oluyor. Kışlık sebzelerde fiyatlar güzel. Tüketicilerin pazarlara gittiklerinde Bafra Ovası'ndan çıkan sebzeyi sorsunlar, buradan çıkan ürünler, Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mardin, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın hallerinde Bafra Ovası'nın kışlık sebzeleri yok satıyor." diye konuştu.

Tosuner, ovada 25 bin dönümde kırmızılahana ekildiğine işaret ederek, "Bazı çiftçilerimiz dönüm başı 10 ton alıyor, kimi çiftçilerimiz de 8 bin ton verim alıyor. Ortalama olarak Bafra Ovası'ndan 200 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Tosuner, ovada kışlık sebze hasadının 2024 yılı mart sonu ile nisanın başına kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Çiftçilikle uğraşan Bilal Vural da kırmızılahana hasadının Bafra'da verimli geçtiğini belirtti.