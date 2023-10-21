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Ekonomi
DHA 21.10.2023 13:20

Sahte ilan yönetmeliği 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sahte ilanlara karşı getirdikleri sınırlamalarla, fiyat şişirmeleri ve manipülasyonları engelleyeceklerini, ilgili yönetmeliğin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini söyledi.

Sahte ilan yönetmeliği 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 2023-2024 yılı 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Derneğin Zeytinburnu'ndaki genel merkezinde gerçekleşen toplantıda Bakan Bolat'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve iş insanları yer aldı. Burada konuşan Bolat, ithalat ve ihracat rakamlarında, büyüme oranlarından söz etti. 

"Neredeyse dün 1 buçuk milyar dolar ihracat yapmayı başardık"

Büyüme oranlarına da değinen Bakan Bolat, "Geçen yıl yüzde 5 büyüyen dünya ticareti 2021'de yüzde 25 artan dünya ticareti, bu sene yüzde 0,8 arttı. İhracatta hamd olsun temmuz ayından itibaren yükselen bir ivmemiz var. 20,1 milyar dolar. Ağustos ayı 21,6 milyar dolardı, en yüksek Ağustos'tu. Eylül 22,7 milyar dolar oldu. En yüksekte. Bu sabah haber verdiler. 1 milyar 449 milyon dolar cuma günü ihracat yaptık. İhracatçılarımızı tebrik ediyorum. Bu ülke 1973'te yılda 1 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1987 Ekim ayında ayda 1 milyar dolar yapıyordu, şimdi günde 1 milyar dolar yapıyoruz. Dün olduğu gibi, neredeyse dün 1 buçuk milyar dolar ihracat yapmayı başardık" diye konuştu.

"Dış ticaret açığımız eylülde 5 milyar dolara geriledi"

Bolat, şöyle devam etti:

"Büyüme de çok iyi gidiyor. Bu sene 1 trilyon dolar milli geliri aşacağız. Yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme oranı hedeflendi. İlk 9 ay işaretler olumlu. İşsiz sayımız da 3 milyon 200 bin civarında. O da sizler şikayet ediyorsunuz işçi bulamıyoruz, çalıştıracak eleman bulamıyoruz, kalifiye eleman bulamıyoruz diye. Meslek liselerini, çıraklık okullarını artırma noktasında büyük gayretlerimiz var. Son 3 ay içinde ithalatımızda azalma trendi.

Temmuz'da 32,7'ydi, ağustosta 29 civarına geriledi. Eylül ayında 27,7 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığımız da eylülde 5 milyar dolara geriledi. İnşallah ağustos ayında çok az, 619 milyon dolar olan cari açığımız eylül ayında inşallah fazlaya dönüşecek diye ümit ediyoruz. Ekim ayında da iyi gidiyoruz. Geçen yılın üzerinde bir ihracat artışımız var. Açığımız da inşallah azalacak. Böylece gayretlerimiz devam ediyor." 

İlan düzenlemesi

Bakan Bolat, "Otomotiv piyasasında çip kriziyle başlayan belirsizlik süreci, tedarik zincirlerinin kopmasının piyasada meydana getirdiği sıkıntılı süreç elhamdülillah Ağustos'tan itibaren neredeyse tamamen ortadan kalktı. Son 2 ayda 600 bin araç piyasaya girdi. Şimdi bolluk var, bereket var, fiyatlar düşüyor birinci elde ve ikinci el piyasalarında." dedi.

Piyasaların işleyişinde internet üzerinden sahte ilanlarla, sahte kimliklerle yapılan fiyat şişirmeleri ve manipülasyonlarının çok büyük tesiri olduğunu vurgulayan Bolat, "Biz sahte ilanlara karşı emlakta ve otomotivde getirdiğimiz sınırlamalarla bunu engelledik. 1 Kasım'da bu yönetmelik yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bu ilanlardan ilan siteleri sorumlu olacak, şahıslar sorumlu olacak. O yüzden kimin ihtiyacı varsa, kim almak istiyorsa, kim satmak istiyorsa, kimliği de belirli olarak, gerçek kişi olarak bunları memnuniyetle yapacaklar. Şirketler ve kişiler" ifadelerini kullandı. 

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