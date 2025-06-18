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Ekonomi
TRT Haber 18.06.2025 09:18

Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın dördüncü faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 46 seviyesine yükseltmişti.

Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak.

Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 43,50'den yüzde 46'ya yükseltilmişti.

PPK beklenti anketi sonuçlandı

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

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