Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede tüketici güven endeksi aralıkta 108,3 ile 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dönemde enflasyon beklentileri yüzde 6,7 ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, ülkede ikinci el konut satışları da yüksek konut kredisi oranlarının etkisiyle kasımda düşüşünü 10'uncu aya taşıdı.

Makroekonomik verilerin, tüketicilere ilişkin iyimser bir tablo ortaya koymasının ardından Nike ve FedEx'in beklenenden iyi gelen finansal sonuçları da piyasaları pozitif etkiledi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,60, S&P 500 endeksi yüzde 1,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,54 değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,72 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 3,65 seviyelerine kadar geriledi. Dün yüzde 0,2'lik artışla 104,2'den kapanan dolar endeksi bugün 103,9'a gerilerken, ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de alıcılı başladı.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne alıcılı başladı

Avrupa tarafında, dün Almanya'nın enerji krizinden etkilenen firmalarına toplam 49 milyar euro, yenilenebilir enerji yatırımlarına da toplam 28 milyar euro kamu desteği sağlanmasına ilişkin kararı gündemin odağındaydı. Almanya tarihindeki en büyük kurtarma paketi olarak kayda geçen gelişmenin ardından Avrupa borsalarında ortalama 1,8'lik yükseliş yaşandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,72, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,54 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. euro/dolar paritesi yüzde 03'lük artışla 1,0650'ye çıkarken, Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne alıcılı başladı.

Asya tarafında, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) uzun vadeli tahvil faizlerine yönelik bandı genişletmesinin ardından ülkede 10 yıllık tahvil faizleri yükselişe geçerek yüzde 0,44 seviyesinde dengelendi. Öte yandan ülkede hükümetin gelecek mali yıl için büyüme tahminini yükseltmesi risk iştahını pozitif etkilerken, Çin'de ekonomi yetkilileri ve hükümetin büyüme adımları da konut sektörü hisseleri öncülüğünde alımları tetikledi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 yükseldi.

BIST 100 endeksi 5.491,10 puanla tarihi zirvede

Yurt içinde dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi 5.491,10 puanla tarihi zirvesini görürken, kapanış rekorunu da yüzde 0,19 geliştirdi ve 5.429,13 puana taşıdı. Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,07 artışla 18,6691'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6680'den işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin küresel pay piyasalarını baskılamaya devam etmesine karşın mikro düzeyde dirençli şirketlerin varlığı ve tepki alımlarının etkisiyle pay piyasalarında toparlanma eğiliminin öne çıktığını söyledi.

Tahvil faizlerinin seyrinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan, Noel tatili öncesi pozisyon kapatmak isteyen yatırımcı işlemlerinin etkisiyle piyasalarda oynaklığın sürebileceğini kaydetti.

TCMB'nin politika faizini sabit bırakması bekleniyor

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de açıklanacak nihai büyüme verilerinin beklendiğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin, politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Banka, geçen ay politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çekerken, karar metninde, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtilmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, 3. çeyrek nihai büyüme

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, 3. çeyrek nihai büyüme

16.30 3. çeyrek kişisel tüketim harcamaları

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları