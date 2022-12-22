Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Hem lezzetlendi hem de tezgahlar hamsi ile doldu.

Uzun süre tezgahlarda bolluğu yaşanan palamutun yerini ise bugünlerde hamsi ve istavrit aldı.

Palamutun geri çekilmesi küçük balığa yaradı. Tezgahlarda bollaşan küçük balıklar fiyatlara da olumlu yönde yansıdı.

Tezgahlardaki balık fiyatları

Balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit 100-120 lira civarındayken şuan 70 lira civarında satılıyor.

Tezgahlarda çinekop 100, palamut 80, çipura, levrek 50, barbun da 130 liradan satışta.

Deniz suyunun soğumasıyla birlikte tezgahlarda balığın artması, fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.