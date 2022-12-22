Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, garantili üst limiti geçtiğimiz yıl 200 bin lira olarak uyguluyordu.

Yeni yıldan geçerli olmak üzere, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarlarında üst limit 400 bin liraya yükseltildi.