Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 01:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sigortaya tabi mevduat ve katılım tutarı 400 bin liraya yükseltildi
Sigortaya tabi mevduat tutarı yükseltildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, garantili üst limiti 200 bin liradan 400 bin liraya çıkardı.
Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, garantili üst limiti geçtiğimiz yıl 200 bin lira olarak uyguluyordu.
Yeni yıldan geçerli olmak üzere, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarlarında üst limit 400 bin liraya yükseltildi.
Etiketler: TMSF Resmi Gazete
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