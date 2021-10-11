Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,08 değer kazanarak 1.398,00 puandan kapanırken, haftalık bazda endeksteki kayıp yüzde 0,25 düzeyinde gerçekleşti. Dolar/TL ise geçen hafta tarihi zirvesini 8,9755'e taşımasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,9450 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seyretmesiyle enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini, makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesinin de para politikaları açısından belirsizliklerin sürmesine neden olduğunu söyledi.

Kavcıoğlu, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda olacak

Enflasyonist kaygılar paralelinde yükselen tahvil faizlerinin seyrinin dikkatle takip edilmesi gerektiğine işaret eden analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini, ayrıca TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumun gelecek dönem para politikalarının seyrine yönelik ipucu vermesi açısından önemli olacağını belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 190 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu cari açık beklentilerinin ortalaması ise 20 milyar 390 milyon dolar oldu.