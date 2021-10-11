Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün para politikalarına ilişkin sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Genel Kurul'da vergi paketi görüşülecek

Salı günü ise Genel Kurul'da vergi paketi görüşülmeye başlanacak. Teklif, 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti getiriyor.

Çiftçilerin tarım desteklerindeki vergi kesintisi kaldırılıyor. İnternetten para kazananlara, aldıkları reklamlar üzerinden yüzde 15 stopaj vergisi öngörülüyor.

Kooperatif düzenlemesi komisyonda

Sanayi Komisyonu'nda ise AK Parti'nin kooperatiflerle ilgili teklifi görüşülecek.

Teklife göre kooperatif bilgi sistemi kurulacak. Böylelikle üyeler kooperatifin tüm sistem üzerinden faaliyetlerini takip edebilecek. Kadın kooperatifleri de teşvik edilecek.

Bütçe maratonu

Bu arada Meclis'te bütçe maratonu için hazırlıklar da başlıyor. 2022 bütçe teklifinin Anayasaya göre 17 Ekim'e kadar Meclise sunulması gerekiyor.