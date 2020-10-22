Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünü yüzde 0,09 artışla 1.211,51 puandan tamamlayarak 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi. Dolar/TL ise dün 7,7894 ile 7 Ekim'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bugün 7,82 seviyelerinde hareket ediyor.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek Trump ile Biden tartışmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.