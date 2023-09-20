Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ağustosta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta YD-ÜFE aylık yüzde 1,95 geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 48,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,24 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 55,86 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,28, imalatta yüzde 59,33 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara malında yüzde 50,89, dayanıklı tüketim malında yüzde 65,91, dayanıksız tüketim malında yüzde 60,55, enerjide yüzde 44,19, sermaye malında yüzde 69,54 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,17, imalatta yüzde 1,94 artış şeklinde hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 0,81, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,84, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,87, enerjide yüzde 7,93, sermaye malında yüzde 1,92 yükseliş olarak kaydedildi.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Bu kapsamda en az artış gösteren sektörler, yüzde 40,01 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 41,45 ana metaller, yüzde 44,19 kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 82,84, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 79,98, tütün ürünleri yüzde 75,89 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Bu kapsamda basım ve kayıt hizmetleri yüzde 6,54, tütün ürünleri yüzde 4,11, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 0,94 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler olarak hesaplandı. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,93, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,99, mobilya yüzde 3,61 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.