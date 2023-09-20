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Ekonomi
AA 20.09.2023 10:28

Sinema sektörüne 72 milyon 500 liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca sinema sektörüne yılın ilk 9 ayında 72 milyon 500 bin lira destek sağlandı.

Sinema sektörüne 72 milyon 500 liralık destek
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 7 kişilik Sinema Destekleme Kurulunun son değerlendirme toplantısında, 20 projenin daha desteklenmesi kararı alındı.

Kurul ilk yönetmen, uzun metraj ve çekim sonrası türlerindeki projelerin desteklenmesi konusunda görüş birliğine vardı. Sinema sektörüne verilen desteklerden 7'sini "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", 11'ini "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım" ve 2'sini de "Çekim Sonrası" başlığında yer alan projeler aldı.

Projelere ilk 9 ayda 72 milyon 500 bin lira destek sağlandı. Bu desteklerle 2023 yılında sinema sektörüne sağlanan toplam maddi katkı miktarı 98 milyon 924 bin liraya ulaştı.

"Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" tüm filmleri geride bıraktı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri arasında önceki filmleri büyük ilgi gören Aslan Hürkuş ve Tay serilerinin yeni projeleri de yer aldı.

Animasyon filmler gişede bu yıl da büyük ilgi görürken, Bakanlık desteği ile beyaz perdeye taşınan "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" tüm filmleri geride bırakarak 2,8 milyon seyirciyle yılın en çok izlenen filmi oldu.

Bakanlık destekli filmler, bu yıl Cannes, Venedik, Varşova, Toronto ve New York gibi dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinde de yer alarak Türk sinemasının tanıtımına önemli katkı sağladı. 

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Devlet Desteği
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