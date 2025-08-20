Az Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.08.2025 11:19

Yurt Dışı ÜFE temmuzda arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 3,03, yıllık bazda yüzde 30,06 artış gösterdi.

Yurt Dışı ÜFE temmuzda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,06 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,46 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,3, imalatta yüzde 30,1 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 26,47, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,74, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,82, sermaye mallarında yüzde 34,48 ve enerjide yüzde 10,44 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,22, imalatta yüzde 3,01 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,57, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,26, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,76, sermaye mallarında yüzde 2,99 ve enerjide yüzde 2,98 artış görüldü.

ETİKETLER
TÜİK
Sıradaki Haber
TCMB'den "Reel Sektörün Döviz Talebi Gelişmeleri" analizi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
"Huzur İstanbul" uygulamasında 705 şüpheli yakalandı
12:07
Selçuk Bayraktar 2024 yılında en fazla gelir vergisi ödeyen kişi oldu
11:59
İran Savunma Bakanı: İsrail savaşından sonra yeni füzeler ürettik
11:48
Bakan Güler'den Şırnak ziyareti
11:55
Doğu Guta kimyasal silah katliamının üzerinden 12 yıl geçti
11:37
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Harran'da baklava dilimi desenli tarihi ekmek kalıbı bulundu
Harran'da baklava dilimi desenli tarihi ekmek kalıbı bulundu
FOTO FOKUS
Beykoz'da başıboş köpekler çocuğa ve kadına saldırdı
Beykoz'da başıboş köpekler çocuğa ve kadına saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ