Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının kasım ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, tavuk yumurtası üretimi, Kasım 2020'de bir önceki aya göre yüzde 0,9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı. Bu dönemde 1 milyar 693 milyon 589 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

Kasımda kesilen tavuk sayısı aylık bazda yüzde 0,6 düşüşle 95 milyon 225 bin olarak kayıtlara geçti. 2019'un kasım ayına göre, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,2 arttı

Tavuk eti üretimi azaldı

Tavuk eti üretimi kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı ve 169 bin 903 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi yıllık bazda da yüzde 1,1 geriledi.