Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yumurta üretimi Kasım 2020'de yüzde 0,9 azaldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye'nin tavuk yumurtası üretimi, kasımda aylık bazda yüzde 0,9 azalarak 1 milyar 693 milyon 589 bin adet oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının kasım ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, tavuk yumurtası üretimi, Kasım 2020'de bir önceki aya göre yüzde 0,9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı. Bu dönemde 1 milyar 693 milyon 589 bin adet tavuk yumurtası üretildi.
Kasımda kesilen tavuk sayısı aylık bazda yüzde 0,6 düşüşle 95 milyon 225 bin olarak kayıtlara geçti. 2019'un kasım ayına göre, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,2 arttı
Tavuk eti üretimi azaldı
Tavuk eti üretimi kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı ve 169 bin 903 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi yıllık bazda da yüzde 1,1 geriledi.
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