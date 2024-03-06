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Ekonomi
AA 06.03.2024 11:18

Yumurta kartonu üreten 6 firmaya 55 milyon lira ceza kesildi

Rekabet Kurulu, yumurta kartonu üreten 6 teşebbüse uzlaşma usulüyle 55 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Yumurta kartonu üreten 6 firmaya 55 milyon lira ceza kesildi

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu sektörde faaliyetleri bulunan teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Teşebbüslerin tamamının uzlaşma taleplerinin Kurulca kabul edilmesi üzerine ayrı ayrı yürütülen uzlaşma süreçlerinde tarafların, ihlali ve takdir edilen idari para cezasını kabul etmesiyle soruşturma uzlaşmayla sonlandırıldı.

Buna göre, Dentaş Kağıt Sanayi AŞ'ye 20 milyon 247 bin 949,59 lira, Güneş Kalıplı Basma Kutu Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 1 milyon 652 bin 629,70 lira, Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ticaret AŞ'ye 3 milyon 786 bin 23,17 lira, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret AŞ'ye 28 milyon 795 bin 118 lira, Özay Karton Ambalaj Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 58 bin 775,37 lira ve Yuva Viyol ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 439 bin 592,10 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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