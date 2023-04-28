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Ekonomi
AA 28.04.2023 12:09

Yılın 2. enflasyon raporu 4 Mayıs'ta açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu 4 Mayıs Perşembe günü Ankara'da açıklayacak.

Yılın 2. enflasyon raporu 4 Mayıs'ta açıklanacak
[Fotograf: AA]

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2023-II'nin tanıtımı dolayısıyla 4 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Ankara'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki ''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin'' adresi ile Banka'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.

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