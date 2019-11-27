Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"da konuştu.

Dönmez, doğalgaz dağıtım sektörü ile ilgili olarak vatandaş memnuniyet ve beklenti araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

78 ilde 19 bin 234 kişi ile yüz yüze yapılan araştırma sonucuna göre sunulan hizmetten memnuniyet oranı yüzde 72,4 oldu.

Bakan Dönmez şunları söyledi:

"Küçümsenmeyecek bir oran ancak bizim için yeterli olmayan bir sonuç. Doğal gaz arzının 2002 sonrası sağlandığı bölgelerimizdeki memnuniyet oranı yüzde 75’lerin hatta bazı bölgelerde 80’lerin üzerinde. Özellikle coğrafi açıdan zorlu Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki yüksek oranlar bizleri hayli mutlu etti."

Dönmez, doğal gazda gelecek hedeflerini şöyle açıkladı:

"Yıl sonunda toplam 40 yerleşim yerine doğal gaz arzını tamamlamış olacağız. Gelecek 3 yıldaki hedefimiz yaklaşık 100 yerleşim yerini daha doğal gazla buluşturmak."

Kaynak: AA